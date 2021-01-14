На Кубани прививки от COVID-19 получили 9,8 тыс. человек

В Краснодарском крае с сентября прошлого года вакцинацию от коронавируса прошли 9,8 тыс. человек, регион получил еще 19 тыс. доз вакцины, а до начала февраля в край будет поставлено более 200 тыс. доз, сообщила пресс-служба администрации края. Прививки можно получить в 97 поликлиниках и больницах Кубани.

Первыми, согласно рекомендациям Минздрава РФ, начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей и других медиков, а также педагогов, сотрудников полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с контактом с большим количеством людей. В ближайшее время прививку смогут сделать все желающие, вакцинация проходит бесплатно.

Анна Перова, Краснодар