Лжесотрудники банка похитили у пенсионера из Можги более 130 тысяч рублей

У 62-летнего пенсионера из Можги похитили 136 тыс. руб. под предлогом обналичивания бонусов от банка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его счете накопились бонусы в 9,5 тыс. руб. Для их обналичивания женщина попросила пенсионера назвать код, который поступит ему в СМС. После того, как он назвал код, ему поступил звонок с короткого номера. Следуя дальнейшим указаниям пенсионер дал согласие на проведение транзакции, произнеся слово, которое потребовал автоответчик. В результате с его счета похитили 136 тыс. руб.

Отметим, что аналогичное преступление было совершено в отношении 69-летнего пенсионера из Глазова. Под предлогом обналичивания бонусов у него похитили 19 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.