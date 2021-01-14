Пермский край укрепился в рейтинге «Петербургской политики»

Фонд «Петербургская политика» представил рейтинг устойчивости региона по итогам декабря 2020 года. За месяц устойчивость Пермского края увеличилась с 6,7 до 6,8 баллов. Край входит в группу регионов со средней устойчивостью.

Среди позитивных событий произошедших в регионе аналитики фонда отмечают подписание соглашения между правительством Пермского края и Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» соглашения об инвестициях инвестиций 28 млрд руб. в модернизацию теплосетевого комплекса Перми, выделение федеральным правительством 107 млн рублей на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. А также предоставление льготных займов по линии Фонда развития промышленности РФ на общую сумму 490 млн руб. Эти средства получат краевые предприятия: АО «Камтэкс-Химпром», ООО «Эксперт-Упаковка» и ООО «Кунгурский Литейно-механический завод».

К отрицательным событиям отнесен не разрешившийся политический кризис с выбором главы Александровского муниципального округа.