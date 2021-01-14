В Челябинске суд оправдал обвиняемых в хулиганстве участников шествия «Он нам не царь»

Центральный районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор двум участникам акции протеста «Он нам не царь», обвиняемым в хулиганстве по политическим мотивам. Фигуранты дела – Оксана Еремина и Юрий Варушин — имеют право на реабилитацию, сообщает правозащитная организация «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам) было возбуждено, якобы из-за прорыва полицейского оцепления во время акции «Он нам не царь», состоявшейся в Челябинске 5 мая 2018 года и приуроченной к инаугурации Владимира Путина на новый президентский срок.