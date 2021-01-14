Сотрудников районной СББЖ Калмыкии подозревают во взяточничестве

В Калмыкии возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с болезнями животных» и Управления ветеринарии Калмыкии. Правоохранители подозревают их в получении взятки организованной группой, совершенном в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении ростовчанина по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, с июня 2018 года по апрель 2020 года, подозреваемый систематически передавал должностным лицам БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с болезнями животных» и Управления ветеринарии Республики Калмыкия взятки в размере более 11,3 млн руб. за выдачу фиктивных ветеринарных свидетельств. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Наталья Шинкарева