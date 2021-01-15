«Фармасинтез» и «Фьюжн Фарма» подписали лицензионное соглашение о коммерциализации препарата от лейкоза

Группа компаний «Фармасинтез» и российская компания «Фьюжн Фарма», резидент Кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», объявили о подписании лицензионного соглашения о коммерциализации инновационного препарата от лейкоза PF-114.

Лекарственный кандидат PF-114 — таргетный препарат третьего поколения, разрабатываемый российской компанией «Фьюжн Фарма»,— предназначен для лечения хронического миелолейкоза (ХМЛ), не поддающегося терапии препаратами первого и второго поколений.

По результатам многоцентрового клинического исследования первой фазы в целевой группе пациентов была выбрана доза PF-114 с оптимальным соотношением эффективности и безопасности, которая планируется для дальнейшего изучения в рамках регистрационного клинического исследования третьей фазы.

«Фармасинтез» возьмет на себя проведение клинических исследований третьей фазы и осуществит государственную регистрацию и коммерциализацию этого препарата в странах ЕАЭС.

«Реализация столь весомого проекта совместно с Фондом “Сколково” способствует повышению инновационного потенциала всей страны,— уверен президент ГК “Фармасинтез” Викрам Пуния.— Мы тщательно ищем, отбираем такие “самородки”, как PF-114, и готовы вкладывать серьезные финансовые вложения для его вывода на рынок, потому как не сомневаемся в его предназначении».

Инновационная фармацевтика является одним из самых сложных, дорогостоящих и длительных направлений в исследовательской деятельности, а процент успеха для проектов ранних стадий составляет всего лишь 2–4% от общего числа, напоминает старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем: «Очень важно, что разработка препарата PF-114 для лечения хронического миелолейкоза компании “Фьюжн Фарма” нашла признание со стороны индустриального партнера, компании “Фармасинтез”, и подписанное лицензионное соглашение обеспечит по итогу регистрационных исследований доступ пациентов к новой терапии».

«Большую часть работы над препаратом мы проделали в статусе резидента “Сколково”, которым компания является с 2011 года,— рассказывает генеральный директор компании “Фьюжн Фарма” Гермес Чилов.— Мы занимаемся PF-114 уже десять лет, прошли все стадии — от дизайна лекарственного препарата с помощью молекулярного моделирования до исследований в пробирке, на животных и наконец на пациентах, предварительно наладив промышленное производство. PF-114 продемонстрировал безопасность и эффективность на пациентах с ХМЛ с резистентностью к предыдущей терапии в рамках проведенного клинического исследования. Но перед выходом препарата на рынок предстоит регистрационное клиническое исследование по стандартам фармацевтической разработки. Надеемся, что сотрудничество с “Фармасинтезом” сможет вывести развитие проекта на новый уровень».

Справочная информация