«Фармасинтез» и «Фьюжн Фарма» подписали лицензионное соглашение о коммерциализации препарата от лейкоза

Группа компаний «Фармасинтез» и российская компания «Фьюжн Фарма», резидент Кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», объявили о подписании лицензионного соглашения о коммерциализации инновационного препарата от лейкоза PF-114.
Лекарственный кандидат PF-114 — таргетный препарат третьего поколения, разрабатываемый российской компанией «Фьюжн Фарма»,— предназначен для лечения хронического миелолейкоза (ХМЛ), не поддающегося терапии препаратами первого и второго поколений.
По результатам многоцентрового клинического исследования первой фазы в целевой группе пациентов была выбрана доза PF-114 с оптимальным соотношением эффективности и безопасности, которая планируется для дальнейшего изучения в рамках регистрационного клинического исследования третьей фазы.
«Фармасинтез» возьмет на себя проведение клинических исследований третьей фазы и осуществит государственную регистрацию и коммерциализацию этого препарата в странах ЕАЭС.
«Реализация столь весомого проекта совместно с Фондом “Сколково” способствует повышению инновационного потенциала всей страны,— уверен президент ГК “Фармасинтез” Викрам Пуния.— Мы тщательно ищем, отбираем такие “самородки”, как PF-114, и готовы вкладывать серьезные финансовые вложения для его вывода на рынок, потому как не сомневаемся в его предназначении».
Инновационная фармацевтика является одним из самых сложных, дорогостоящих и длительных направлений в исследовательской деятельности, а процент успеха для проектов ранних стадий составляет всего лишь 2–4% от общего числа, напоминает старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем: «Очень важно, что разработка препарата PF-114 для лечения хронического миелолейкоза компании “Фьюжн Фарма” нашла признание со стороны индустриального партнера, компании “Фармасинтез”, и подписанное лицензионное соглашение обеспечит по итогу регистрационных исследований доступ пациентов к новой терапии».
«Большую часть работы над препаратом мы проделали в статусе резидента “Сколково”, которым компания является с 2011 года,— рассказывает генеральный директор компании “Фьюжн Фарма” Гермес Чилов.— Мы занимаемся PF-114 уже десять лет, прошли все стадии — от дизайна лекарственного препарата с помощью молекулярного моделирования до исследований в пробирке, на животных и наконец на пациентах, предварительно наладив промышленное производство. PF-114 продемонстрировал безопасность и эффективность на пациентах с ХМЛ с резистентностью к предыдущей терапии в рамках проведенного клинического исследования. Но перед выходом препарата на рынок предстоит регистрационное клиническое исследование по стандартам фармацевтической разработки. Надеемся, что сотрудничество с “Фармасинтезом” сможет вывести развитие проекта на новый уровень».
Справочная информация
Компания «Фьюжн Фарма» была основана в 2010 году группой ученых с экспертизой в области медицинской химии и компьютерного дизайна лекарственных препаратов и частных инвесторов. Усилия компании сосредоточены на разработке инновационного лекарственного препарата для терапии резистентных форм хронического миелолейкоза, включая мутантный вариант T315I. С 2011 года компания является резидентом Фонда «Сколково».
Группа компаний «Фармасинтез» — крупнейший отечественный производитель лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, онкология, гепатит. В ближайшем будущем запускает широкую линейку гормональных, орфанных и кардиологических лекарственных препаратов. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Выручка «Фармасинтеза» в 2019 году составила 22,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млрд руб., прирост выручки к 2018 году — 36%. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных лекарственных формах, более 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Фармасинтез» входит в топ-10 ведущих производителей по объему государственных закупок и занимает третье место среди быстроразвивающихся технологических компаний в России.
Контакты для СМИ:
Ирина Докучаева
Пресс-служба АО «Фармасинтез»
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Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель фонда — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2700. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд руб., а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра — компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: sk.ru.
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