Основателю челябинского мясокомбината отказали в замене срока в колонии исправительными работами

Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бизнесмена Павла Вибе о замене ему реального срока лишения свободы более мягким наказанием – исправительными работами. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Павел Вибе известен как основатель мясоперерабатывающего предприятия «Вюрст». Также ему принадлежали активы на территории бывшего завода «Калибр» и доли в предприятиях в нескольких других регионах. С 2005 года в течение года Вибе был заместителем губернатора Иркутской области.

В 2018 году Павла Вибе арестовали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере – с нанесением потерпевшим ущерба более чем на 60 млн руб. В феврале прошлого года Тушинский районный суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. К моменту рассмотрения ходатайства он провел в исправительном учреждении чуть более двух лет.