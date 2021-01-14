В 2020 году в Москве за парковку без номеров были эвакуированы более 2 тыс. автомобилей

В 2020 году в Москве за парковку автомобилей без номеров эвакуировали более 2 тыс. автомобилей, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«На спецстоянки 'Московского паркинга' переместили 2,2 тыс. автомобилей без госномеров или с подложными номерами, оставленных на людных городских улицах. Чаще всего без опознавательных знаков автомобилисты паркуют дорогие иномарки: например, за прошлый год по этой причине переместили 349 машин марки BMW, 282 – Mercedes-Benz и 178 – Toyota», — отметили в АМПП.

Напомним, в 2017 году антитеррористическая комиссия Москвы утвердила документ, разрешающий городским службам увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами (даже если машина припаркована без нарушений): такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы.