Пермские опорные пункты миграционной службы планируется расширить

Городские власти планируют безвозмездно передать в собственность Российской Федерации четыре нежилых помещения в Перми. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Пермскую городскую думу. Согласно документу, речь идет о помещениях на первых этажах жилых домов по ул. Мира, 107 (241,6 кв.м) и ул. Екатерининской, 190 (136,4 кв. м), на первом этаже административного здания по ул. Екатерининской, 44 (63,3 кв. м) и в цоколе дома по ул. Холмогорской, 6 (358,6 кв. м). Общая балансовая стоимость помещений составляет 2,79 млн руб.

Источник в мэрии пояснил, что помещения передаются по просьбе федеральных властей — под уже находящиеся в них опорные пункты миграционной службы.