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СК завершил расследование дела о краже нефти на 3 млн рублей

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела шести местных жителей, обвиняемых в хищении нефти из магистрального трубопровода.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по версии следствия, в 2019-2020 годах соучастники с помощью незаконных врезок в магистральном нефтепроводе «Уфа-Петропавловск» похитили более 77 т нефти на сумму более 3 млн руб. Шесть фигурантов обвиняются по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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