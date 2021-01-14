Проезд по федеральной трассе Саратов-Волгоград открыт

Открыт проезд по федеральной трассе «Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке 325 — 425 км. Движение было запрещено поздно вечером 13 января, уточнили в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.

По данным ведомства на семь часов утра, в 37 районах области ночью к уборке региональных дорог приступили 306 единиц техники и 78 рабочих, израсходовано 1419 т песко-соляной смеси.

В населенных пунктах региона на уборке дорожно-уличной сети задействовали 722 единицы техники.

Министерство призывает автомобилистов воздержаться от поездок.

Марина Ковалева