Погрузка в Пермском регионе СвЖД незначительно выросла по сравнению с 2019 годом

Погрузка в Пермском регионе Свердловской железной дороги в 2020 году составила 45,5 млн тонн, что на 1,4% выше показателя предыдущего года.

По данным пресс-службы СвЖД, в прошлом году на 9% выросла погрузка химических и минеральных удобрений, на 5,3% — черных металлов, на 4,3% — строительных грузов. Самое ощутимое снижение погрузки — на 21% — отмечено в категории железной и марганцевой руды. На 18% упала погрузка цемента.

Грузооборот по сравнению с 2019 годом увеличился на 11,1% и составил 58,5 млрд тонно-километров.