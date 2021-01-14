Ростовская область в 2021 году направит 907 млн рублей на расселение аварийного жилья

В 2021 году Ростовская область и фонд ЖКХ направят 907, 1 млн руб. на расселение аварийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

Отмечается, что в прошлом году в рамках консолидированного бюджета на переселение жителей аварийных домов был затрачен1,2 млрд руб., что на 24,7% больше, чем в 2019 году. «В Ростовской области в 2020 году обеспечены безопасные условия проживания для 761 семьи. Это 1712 человек. В региональном проекте участвуют 20 муниципальных образований. При этом в шести из них аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года, полностью ликвидирован: это Зверево, Новочеркасск, Красносулинский, Багаевский, Сальский, Усть-Донецкий, Тацинский, Мартыновский районы»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева