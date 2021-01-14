Посещаемость кинотеатров в Петербурге в праздники снизилась на 60%

В новогодние праздники посещаемость кинотеатров в Петербурге, по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, снизилась на 60%. Об этом заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, если в прошлом году в были проданы 1,7 млн билетов на киносеансы, то в этом году только 446 тыс. Кассовые сборы за период новогодних каникул составили только 173 млн рублей, на 47% ниже, чем годом ранее, сообщает «Фонтанка.ру».

На посещаемости кинотеатров, по мнению господина Березина, сказались негативный информационный фон, отсутствие в прокате кассовых фильмов и неработающие фуд – корты.