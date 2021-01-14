В Ярославской области осудят водителя за ДТП, в котором погибла его жена

В Ярославской области направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Во время дорожно-транспортного происшествия погибла находившаяся в машине жена обвиняемого.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, 69-летний мужчина, житель города Череповца, 23 мая 2020 года на автомобильной дороге «Гаютино – Зинкино – Голодяйка» в Пошехонском районе Ярославской области управлял автомобилем Renault Logan, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он не справился с управлением. Машина выехала сначала на полосу встречного движения, а затем съехала в кювет и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 67-летняя пассажирка автомобиля, жена обвиняемого.

Во время следствия обвиняемый рассказал, что накануне ДТП они с супругой распивали спиртные напитки. Утром поехали в магазин в соседнюю деревню. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Следствие по делу вела группа по расследованию преступлений на территории Пошехонского района СУ МУ МВД России «Рыбинское». Расследование уголовного дела завершено. Водитель обвиняется по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Антон Антонов