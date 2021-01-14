Морозы на Урале сменятся снегопадами

В конце недели сильные морозы в Свердловской области сменятся снегопадами. По словам главного синоптика Свердловского гидрометцентра Галины Шепоренко, 15 января погода смягчится, возможен сильный снег. Однако синоптик не исключает, что во второй декаде января сильные морозы могут вернуться.

По данным уральского гидрометцентра, 15 и 16 января, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем снег будет сильны, в отдельных районах прогнозируется метель.

В пятницу ночью температура воздуха будет от -17 до -22 градусов, в горах и низинах столбики термометров опустятся до -26. Днем температура будет колебаться от -9 до -14 градусов, на севере ожидается -19 градусов, на крайнем юге — до -5. Ветер будет южным 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют от -11 до -16 градусов, на севере области будет от -20 до -25 градусов. Днем на севере региона столбик термометра будет колебаться от -15 до -20 градусов, а на юге — от -5 до -10. Ветер Юго-восточный 3-8 м/с.

Снегопады прогнозируются в Екатеринбурге. Ночью 15 января температура воздуха ночью будет от - 20 до -22 градусов, днем — от -11 до -13. Ветер южный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. В ночь на 16 января в столице Урала ожидается от -12 до -14 градусов, днем — от -6 до -8. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Сегодня, 14 января, в регионе будет от -19 до -24 градусов. В Екатеринбурге ожидается от - 19 до -21 градуса.

Помимо этого, до 8:00 15 января в Свердловской области будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.