Претенденты на должность сити-менеджера Уфы сдали экзамен на знание законов

У пяти кандидатов, претендующих на должность сити-менеджера Уфы, вчера на заседании конкурсной комиссии проверили уровень знаний федерального, республиканского и муниципального законодательства. Комиссия пришла к выводу, что уровень знаний законодательства всех пяти кандидатов соответствует должности главы администрации Уфы, сообщает пресс-служба горсовета.

Таким образом, на итоговый этап конкурса, который состоится завтра, допущены врио сити-менеджера Сергей Греков, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии Артур Гафаров, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев, генеральный директор АО «БПО „Прогресс“» Марат Тимиров и депутат Курултая Башкирии от КПРФ, генеральный директор ООО «Газстройпроект» Рустам Хафизов.

Завтра депутаты Горсовета Уфы большинством голосов определят кандидатуру будущего мэра Уфы, с которым будет заключен трудовой контракт.

Дарья Кучеренко