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Для многодетных семей на Кубани сформируют 5 тысяч земельных участков

В Краснодарском крае сформируют более 5 тыс. земельных участков для семей, воспитывающих трех и более детей. Они могут получить в собственность участок в любом сельском населенном пункте без привязки к регистрации.

Как сообщили в краевой администрации, в Горячем Ключе уже распределили земельные участки между состоящими на учете 40 многодетными семьями. Земли расположены в станице Саратовской. В течение нескольких лет планируется построить там дороги, подвести сети электро- и газоснабжения, провести уличное освещение, канализацию и ливневые стоки. На эти цели уже выделено 18,5 млн руб.

В течение года в Горячем Ключе многодетным семьям предоставят еще 40 участков.

Василий Хитрых


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