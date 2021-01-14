В Самаре запретят парковку из-за работ на Московском шоссе

Установка новых дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с табличкой «Время действия с 22.00 до 6.00» планируется в Самаре на проезде на ул. Маломосковская. Речь идет об участке от ул. Лукачева до пр. Масленникова. Об этом в четверг сообщает региональное правительство со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Знаки будут установлены с 21 января 2020 года»,– говорится в сообщении.

Причиной этой меры станут круглогодичные работы по содержанию Московского шоссе. Ранее самарские автомобилисты неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние дорог на этой улице. В частности, они обращали внимание на колейность на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Потапова. В свою очередь чиновники анонсировали новый ремонт улицы.

Георгий Портнов