После метели с дорог Воронежа вывезли около 10 тыс. кубометров снега

В минувшую ночь власти Воронежа вывели на городские улицы 230 единиц муниципальной коммунальной техники, также для вывоза привлекались самосвалы дорожных организаций. По данным мэрии, снегопад, начавшийся еще днем 13 января, с разной интенсивностью продолжался до 3 часов ночи, а закончился ледяным дождем. В итоге ночью на обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами было израсходовано 1,8 тыс. тонн песко-соляной смеси, вывезено более 8 тыс. кубометров снега.

При этом за вчерашний день местные коммунальщики, по оценке мэрии, успели израсходовать более 2 тыс. тонн песко-соляной смеси, а вывезли 1,1 тыс. кубометров снега.

Владимир Зоркий