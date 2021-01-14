Паром с людьми зажало льдом на Свири

Паром «Аркадий Филатов», связывающий Ленобласть и Карелию, утром 14 января зажало льдами на реке Свирь в 200 метрах до берега.

На борту парома находятся 15 пассажиров и четыре члена экипажа. На помощь вышел буксир «Шлюзовой 99», он довел судно до берега.

Паромная переправа является частью дороги Петрозаводск — Ошта. Паром «Аркадий Филатов» грузоподъёмностью 90 тонн выполняет рейсы между поселком Вознесенье Подпорожского района Ленобласти и Петрозаводским трактом в Карелии ( Р-19). Портяженность маршрута составляет 370 м. Паром был спущен на воду в конце 2015 года.