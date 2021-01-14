В Калмыкии подозревается ростовчанин в даче крупной взятки сотрудникам ветстанции

В Калмыкии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в даче крупной взятки должностному лицу (ч.5 ст.291 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, в период со 2 июня 2018 года по 14 апреля 2020 года ростовчанин, систематически передавал должностным лицам БУ «Яшкульская районная станция по борьбе с болезнями животных» и республиканского управления ветеринарии деньги в качестве взятки на общую сумму более 11,3 млн руб. за выдачу фиктивных ветеринарных свидетельств, предоставляющих право на забой сельскохозяйственных животных и реализацию мясной продукции.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай