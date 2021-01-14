Верховный суд Хакасии оставил в силе решение по иску главы республики к Михаилу Леонтьеву

В Республике Хакасия Верховный суд оставил в силе решение Абаканского горсуда, который удовлетворил иск главы региона Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву.

«Решение по делу вступило в законную силу, однако у сторон имеется право обжалования его в кассационном порядке»,— говорится в сообщении.

В октябре 2020 года суд второй раз удовлетворил иск главы республики к господину Леонтьеву. Перед вынесением решения была инициированы лингвистическая экспертизы. Высказывания журналиста в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в декабре 2018 года признали «оскорбительными, порочащими честь и достоинство» Валентина Коновалова. «Оценочное суждение об интеллектуальных качествах главы республики Хакасия в оспариваемом тексте носит оскорбительный характер»,— говорилось в постановлении суда. Адвокат Михаила Леонтьева Павел Двигун заявил «Ъ-Сибирь», что готовит апелляционную жалобу в Верховный суд республики.

Подробнее об иске Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» — в материале “Ъ-Сибирь” «Поминай как обозвали».

Екатерина Лукашевич