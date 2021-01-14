На Кубани предложили узаконить автомобили из Армении

В правительство Российской Федерации направлено обращение от кубанского парламентарияСветланы Бессараб с предложением снять ограничения по допуску к участию в дорожном движении на территории России транспортных средств, зарегистрированных в странах-участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Речь, в частности, идет о Республике Армения.

В настоящее время российское законодательство позволяет передвигаться на автомобилях с иностранными номерами не дольше одного года. В противном случае автомобиль должен находиться в «международном движении» и принадлежать иностранцу без постоянного места жительства в России.

В 2014 Республика Армения вступила в ЕАЭС и автомобили, ввезенные из страны в Россию, были признаны иностранными товарами. Их владельцы стали подпадать под действие административных санкций, поскольку транспортные средства не прошли таможенное оформление. Вне закона оказались автомобили, ввезенные в период с 10 октября 2014 года по 01 января 2020 года по тарифам Армении до вступления в ЕАЭС. Факты изъятия таких машин были зафиксированы на территории Уральского и Ханты-Мансийского округов, в Кургане, Тюмени, Нижневартовске, Челябинске, в Краснодарском крае.

Василий Хитрых