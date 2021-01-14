Увеличено число авиарейсов из Самары в Екатеринбург

Дополнительные рейсы в Екатеринбург добавлены в расписание международного аэропорта «Курумоч». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«С добавлением этих рейсов в расписание в Екатеринбург можно путешествовать в любой день недели, кроме воскресенья»,– говорится в сообщении.

В частности, после новогодних праздников авиакомпания UTair стала выполнять рейсы по понедельникам и пятницам. Ее самолеты вылетают из самарского аэропорта в 18:05 и прибывают в Екатеринбург в 21:15 (MSK+1). Кроме того, с сегодняшнего дня стартуют авиарейсы из Самары в Екатеринбург по четвергам. Время вылета из Самары – 12:00, прибытие в Кольцово – в 15:10.

Георгий Портнов