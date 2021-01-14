На Кубани детям-сиротам предоставили жилье на 14 млн рублей только по решению суда

Согласно решению суда, дети-сироты получили девять однокомнатных квартир в поселке Южный Краснодарского края. Ранее девять производств об обязании администрации муниципального образования предоставить детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изолированные жилые помещения по договору соцнайма находились в отделении судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам ГУ ФССП по региону.

Как сообщили в исполнительном ведомстве, в ноябре минувшего года руководству района из краевого бюджета были выделены субвенции на сумму около 14 млн руб., на которые и в течение месяца были приобретены однокомнатные квартиры. Исполнительные производства окончены фактом и закрыты.

Василий Хитрых