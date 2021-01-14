Пермская художественная галерея не смогла отменить штраф за нарушение правил безопасности

ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» должно заплатить штраф в размере 75 тыс. руб. за несоблюдение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Несоблюдение требований безопасности ранее выявили сотрудники краевого управления МЧС. Часть нарушений уже устранили, однако выполнить предписание полностью галерея не сумела — для этого, по мнению сотрудников учреждения, потребовалось бы вносить изменения в конструкцию здания. Юристы попытались обжаловать наложение штрафа в краевом суде, однако апелляционная инстанция оставила жалобу представителей галереи без удовлетворения.