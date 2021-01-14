В Челябинске завершено дело о смерти и инсценировке похищения ребенка

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пары челябинцев, обвиняемых в смертельном избиении ребенка. Сейчас материалы находятся на изучении в прокуратуре Калининского района Челябинска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, 13 октября 2020 года 24-летняя горожанка и ее 29-летний сожитель в квартире дома на улице Чайковского несколько раз ударили по голове семимесячного сына женщины. От травм ребенок скончался. После этого пара избавились от тела, выбросив его в реку Миасс и заявив о похищении мальчика. Челябинцы обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

13 января Калининский районный суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2021 года.