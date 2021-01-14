Большинство врачей Казани готово покинуть город ради работы — исследование

Большая часть врачей Казани (66%) готова переехать в другой город ради работы. Исследование провели специалисты сервиса SuperJob. Среди популярных мест для переезда значатся Москва, Санкт-Петербург и города Подмосковья.

Кроме того, о желании покинуть Казань заявили и 49% руководящих кадров. Самыми популярными местами для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Также готовы переехать и 47% квалифицированных рабочих. Они заявили о желании работать в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Исследование проводилось в городах-миллионниках в декабре 2020 года. Составители рассматривали не менее 300 резюме в профгруппах в каждом из 15 городов.

"Ъ-Казань"