В районах Удмуртии капитально отремонтируют 139 многоквартирных домов

В 2021 году в районах Удмуртии проведут капитальный ремонт в 139 многоквартирных домах. Это 39,6% от общего числа домов, включенных в краткосрочный годовой план, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя Фонда капремонта региона Диану Новомейскую.

«Отремонтированный дом — это и новая крыша, и функционирующие без сбоев инженерные коммуникации — электроснабжение, отопление, водопровод, и предохраняющие фундамент от разрушения цоколи и отмостки. Так, в прошлом году был отремонтирован 131 многоквартирный дом на территории сельских районов Удмуртии, а за шесть лет работы Фонда капремонта — более 500 домов»,— подчеркнула госпожа Новомейская.

Отметим, что собираемость взносов на капремонт по сельским районам Удмуртии равна 90%. Это позволяет включат в планы капремонта более 30% домов, расположенных в них.