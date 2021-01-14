УФАС разберется в скандале с торгами по благоустройству территории у Фабрики-кухни

Подписание контракта с подрядчиком по результатам аукциона по благоустройству территории у Фабрики-кухни в Самаре приостановлено. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Основанием для такого решения стала жалоба ООО «Стройцентр» в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Ранее компания подавала заявку на участие в торгах, однако не была допущена к участию в них. Контрольный орган рассмотрит ее жалобу в ближайшее время.

В конце минувшего года прошли торги на определение подрядчика по благоустройству сквера Памяти Борцам революции в Самаре на пересечении ул. Луначарского и Ново-Садовой, а также территории у Фабрики-кухни. Их выиграло ООО «Вектор 21». Работы предполагалось провести почти за 70 млн руб. Но другие компании, которые не были допущены к торгам, включая ООО «Стройцентр», оспорили это решение.

Георгий Портнов