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«Россети» реконструируют подстанцию в аэропорту Томска за 225 млн рублей

«Россети» сообщили о планах реконструировать подстанции 35 кВ в аэропорту Богашево (Томск). Проект предполагает ввод в работу двух силовых трансформаторов по 4 МВА, комплектного распределительного устройства 10 кВ. В результате, как планирует компания, мощность подстанции увеличится более чем на 40%.

«Это обеспечит условия для развития авиаузла и близлежащих поселков»,— говорится в сообщении компании.



Реализовать проект планируется к 2022 году. Инвестиций составят более 225 млн руб., уточнили “Ъ-Сибирь” в компании. В настоящее время аэропорт Томска запитан от двух подстанций «Россетей» — 35 кВ «Богашево» и «Аэропорт». Подстанция «Богашево» была модернизирована в 2016 году.

Оксана Павлова


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