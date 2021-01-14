Ученые ИжГСХА выиграли президентский грант в 2 млн рублей

Ученые Ижевской сельхозакадемии выиграли грант президента РФ в 2 млн руб. Темой конкурсной работы стала ««Разработка и испытание кормовых добавок для повышения устойчивости и продуктивности пчел», сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Автором является доктор сельскохозяйственных наук Светлана Воробьева.

Отметим, что победителями указанного конкурса по направлению «Сельскохозяйственные науки» стали лишь четыре представителя аграрных вузов страны. В целом было представлено 11 направлений, на которые подано около 1,5 тыс. заявок.