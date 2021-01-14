В Ярославской области за полгода в два раза снизилась безработица

В Ярославской области в настоящее время стабилизировалась ситуация на рынке труда, сообщили в региональном департаменте занятости. Сейчас в регионе безработица находится на уровне 2%. В конце августа 2020 года этот показатель составлял 4,8%. На конец августа 2020 года в Ярославской области на учете в органах службы занятости состояли более 30 тыс. граждан, сейчас – 13 тыс. человек.

По данным департамента, самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Ярославле: 1%, 1,5% и 1,6% соответственно.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, региону удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда в сложных эпидемиологических условиях.

«За несколько месяцев уровень безработицы снижен более чем в два раза. В 2021 году ставим перед собой задачу выйти к допандемийному показателю – 1,1%. Продолжим работу по организации самозанятости, повышению эффективности устройства на работу граждан, имеющих сниженный потенциал на рынке труда, легализации трудовых отношений»,– отметил глава региона.

В департаменте рассказали, что сейчас в банке вакансий органов службы занятости 10,5 тыс. предложений из которых 65% относятся к рабочим профессиям. Наибольшая потребность в кадрах в организациях здравоохранения и в предприятиях обрабатывающих производств.

Антон Антонов