Суд в Уфе приговорил убийцу предполагаемого педофила к 8 годам

Калининский районный суд Уфы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил 34-летнего уфимца Владимира Санкина к восьми годам исправительной колонии строгого режима строгого режима, сообщает прокуратура Башкирии. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В суде установлено, что вечером в январе 2020 года обвиняемый встретил знакомых подростков, которые пожаловались на развратные действия 54-летнего уфимца. Подсудимый избил его руками, ногами и деревянной палкой по жизненно важным органам. Избиение остановили сотрудники полиции. Потерпевший умер в машине скорой помощи.

В суде Владимир Санкин пояснил, что он вступился за детей и оборонялся. Во время судебного процесса прокурор опроверг эту версию, а коллегия присяжных пришла к мнению о доказанности вины подсудимого. Он взят под стражу в зале суда.

Майя Иванова