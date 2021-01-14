Омск возглавил тройку городов РФ, откуда жители готовы уехать ради новой работы

Сибирские Омск и Красноярск вместе с уральским Челябинском составили тройку городов России, с наибольшим числом соискателей, которые, согласно исследованию сервиса SuperJob, готовы покинуть место жительства ради новой работы.

Так, отметку о готовности покинуть Омск при поиске вакансий поставили 85% врачей. Самые популярные населенные пункты для переезда среди них — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Готовность переехать из Омска ради новой работы указали также 74% прорабов и 70% руководителей. Кроме двух столиц они упоминают Новосибирск. Те же города в приоритете у системных администраторов, но оставить Омск готовы только 32% из них — это самый низкий показатель по городу.

К переезду из Красноярска готовы 62% врачей и 59% квалифицированных рабочих, но, если первые предпочитают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, то вторые — Иркутск, Магадан и Новосибирск.

Примерно половина красноярских прорабов рассматривают возможность найти новую работу в Новосибирске, Иркутске и Южно-Сахалинске. Меньше всего желающих переехать из Красноярска среди менеджеров по продажам (23%).

Самая высокая готовность к переезду из Новосибирска также среди врачей (68%), в приоритете — столицы и Екатеринбург. Топ-менеджеры (55%) указывают столицы и Иркутск, квалифицированные рабочие (53%) — Хабаровск и Красноярск.

Меньше всего желающих переехать в поисках новой работы среди соискателей в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает рекрутинговый сервис.

Дарья Решетникова