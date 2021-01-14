В Челябинске директора санатория ЮУЖД будут судить за мошенничество

Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу директора оздоровительного комплекса «Аленушка» дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Он обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями предусмотренных (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 годах директор комплекса организовывал для людей, не являющихся работниками ОАО «РЖД» и членами их семей, проживание и прохождение санаторно-курортного лечения без заключения договоров, оформления путевок и иных необходимых документов. За услуги мужчина получал деньги, которые на счета компании не вносил и потратил их по своему усмотрению. Размер причиненного ОАО «РЖД» ущерба превысил 1,2 млн руб. В целях возмещения ущерба суд арестовал автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.