В Волгограде ужесточили наказание экс-замначальника ОМВД за организацию незаконной миграции

Волгоградский областной суд изменил приговор Городищенского районного суда области в отношении бывшего заместителя начальника ОВМ ОМВД по Городищенскому району Романа Абдулина и его знакомой Илахи Казымовой. Им назначили наказания в виде реального лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд первой инстанции признал Романа Абдулина виновным в организации незаконной миграции (п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч.1 ст.303 УК РФ). Его сообщница также была признана виновной по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и ч.5 ст.33, ч.1 ст.303 УК РФ (пособничество в фальсификации доказательств). Городищенский районный суд назначил им наказания в виде условного срока лишения свободы.

Как уточнили в ведомстве, с апреля по август 2019 года виновные фиктивно поставили на миграционный учет 119 иностранных граждан, с каждого за свои услуги они брали по 1 тыс. руб. Кроме того, бывший замначальника, предположительно, составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении, куда внес ложные сведения. В свою очередь Илаха Казымова якобы подписала протокол от имени гражданки, которая впоследствии была привлечена к ответственности.

Посчитав приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким, государственное обвинение оспорило его в апелляционном порядке. Таким образом, Романа Абдулина приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Его сообщнице назначили наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы.

Мария Шахрай