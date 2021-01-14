ВТБ в Татарстане выдал ипотечные кредиты на 35 млрд рублей

Банк ВТБ в Татарстане выдал в прошедшем году ипотечные кредиты на 35,3 млрд руб. По объему выданных кредитов республика вошла в топ-5 регионов РФ. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на сообщение ВТБ.

Всего в РФ сумма выданных ипотечных кредитов за год составила 4,2 трлн руб., что на 18% больше, чем за год до этого. Лидером по объему проведенных сделок стали Москва и Подмосковье (324 млрд руб.). Второе место занял Санкт-Петербург и Ленинградская область (78,9 млрд руб.).

По словам главы правления ВТБ Анатолия Печатникова, в 2021 году объем выдачи ипотеки может превысить значения прошлого года.

"Ъ-Казань"