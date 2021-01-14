В Саратовской области выявлено менее 250 случаев COVID-19 за сутки

В Саратовской области за сутки подтверждено 249 новых случаев коронавируса, выздоровело 263 пациента. Такие данные сегодня предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 38944 человек, выздоровевших - 263.

В Саратове подтверждено 111 случаев, на Энгельсский район приходится 21, Балаковский — 19, Вольский - 7, Краснокутский — 6, Балашовский, Красноармейский, Лысогорский, Питерский и Татищевский - по 5, Аткарский, Ртищевский, Ровенский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый - по 4, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский и Романовский районы - по 3, Александрово-Гайский, Воскресенский, Краснопартизанский, Марксовский и Пугачевский - по 2.

Пневмония наблюдается у 64 пациентов, признаки ОРВИ — у 184, бессимптомное течение болезни у одного человека.

Заболевание подтверждено у 15 детей и 141 взрослого старше 50 лет.

Марина Ковалева