Донские власти ввели санитарные правила для проведения крещенских купаний

Власти Ростовской области внесли в постановление о мерах борьбы с коронавирусом изменения, которые касаются санитарных правил проведения крещенских праздников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Согласно изменениям, с 18 по 19 января в местах обрядового купания жители области должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра. Места для переодевания, обогрева и медпомощи купающимся необходимо оборудовать из расчета не менее 4 кв. м на человека. Кроме того, в помещениях нужно осуществлять влажную уборку с дезинфицирующими средствами не реже чем раз в два часа. В раздевалках должны быть санитайзеры и приборы для обеззараживания воздуха.

Наталья Шинкарева