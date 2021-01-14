С начала вакцинации от COVID-19 в Республику Алтай поступило более 1 тысяч доз «Спутник V»

Власти Республики Алтай получили еще 300 двухкомпонентных доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в регион поступило 1 342 шт.

«Вакцину начали отправлять в районные больницы. Вакцинировалось уже 563 человека, в том числе 144 завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента»,— рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. По его словам, помимо Горно-Алтайска прививочная кампания уже стартовала в Майминском, Онгудайском, Чемальском и Чойском районах.

По данным оперштаба, за весь период пандемии в республике выявлено 14 580 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 13 667 человек, умерли 169 больных.

Прививочные кампании от коронавируса в регионах Сибири стартовали в декабре прошлого года. В первую очередь вакцины начали ставить медикам, соцработникам, учителям и волонтерам.

Юлия Сасевич