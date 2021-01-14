Бывшему замначальнику полиции Красноярского края заменили условный срок на реальный

Красноярский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и заменил условный срок на реальный бывшему замначальнику ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майору Александру Кузнецову, сообщает пресс-служба надзорного органа. Он был взят под стражу в зале суда и будет направлен в колонию общего режима на четыре года и восемь месяцев.

«С учетом того, что осужденный не признал вину в превышении своих должностных полномочий, дискредитацию и подрыв авторитета органов государственной власти, апелляционная инстанция согласилась с требованиями прокурора о несправедливости условного осуждения»,— отмечает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что при строительстве нового изолятора временного содержания (ИВС) в Норильске, рассчитанного на 60 мест, бывший генерал подписал акты приемки невыполненных работ. В результате, подрядчику необоснованно были переведены около 200 млн руб.

За установленный соглашением срок (три года) строительство ИВС также завершено не было.

После проверки, организованной службой безопасности МВД господину Кузнецову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В начале 2019 года президент РФ Владимир Путин освободил Александра Кузнецова от должности, которую он занимал восемь лет. В июне 2020 генерала в отставке осудили на пять лет условно с испытательным сроком в четыре года.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Генерал избежал изоляции».

Даниил Тарабукин