В Ростове ввели дополнительную городскую электричку

Из-за закрытия на реконструкцию моста на Малиновского в Ростове добавлена дополнительная электричка, следующая по маршруту «Ростов-Главный — Первомайская — Ростов-Западный — Ростов-Главный». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Поезд №7128/7127 начнет курсировать по рабочим дням с 14 января. Он будет отправляться со станции «Ростов-Главный» в 05:53. Остановки предусмотрены на станциях «Ростов-Берег» (05:58—0:59), «Гниловской» (06:09—06:15), «ОП Первомайская» (06:20.5–06:21), «ОП Левенцовская» (06:25—06:25), «ОП Сады» (06:28—06:28), «Ростов-Западный» (06:46—06:59), «ОП 1337 км» (07:02—07:02), «Темерник» (07:07—07:08). Поезд прибывает на главный железнодорожный вокзал в 07:17.

Отметим, что с 11 января в Ростове курсируют две дополнительные электрички №7124/7123 и №7120/7119. Они следуют по маршруту «Ростов-Главныи — Ростов-Западныи — Ростов-Главный».

Наталья Шинкарева