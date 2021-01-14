Тимашевский завод изоляции труб требуют признать банкротом

Кредиторы ООО «Торговый дом “Завод по изоляции труб”» (ООО ТД «ЗИТ») приняли решения обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании банкротом ООО «Инжиниринга-Антикор» (Тимашевск, ул. Промышленная, 3) и ООО «Завод изоляции труб». Итоги собрания кредиторов в ЕФРСБ опубликовал конкурсный управляющий ООО ТД «ЗИТ» Игорь Добрыдин.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в начале прошлого года ООО «Тимашевский завод изоляции труб», зарегистрированное в Краснодаре, приобрело имущественный комплекс ООО «Завод по изоляции труб», зарегистрированного в Тимашевске.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «ЗИТ» зарегистрирован в Краснодаре в 2015 году. Уставный капитал общества 10 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 102,7 млн руб., убыток - 2 млн руб.

Дмитрий Михеенко