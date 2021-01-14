В Казани ГИБДД начала сплошные проверки такси

ГИБДД Казани начала проводить сплошные проверки такси. Рейды на дорогах города будут проводиться с 11 по 20 января. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, автоинспекторы уделят внимание перевозке пассажиров и багажа легковыми машинами без путевого листа, управление такси иностранцем, у которого нет российского водительского удостоверения, допуск к управлению таких водителей на основании иностранного водительского удостоверения, законности осуществления предпринимательской деятельности по перевозке, прохождению техосмотра, выпуску на линию машин, которые не прошли осмотр, а также несоблюдению требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Необходимость таких проверок в ГИБДД связали с ростом аварийности с участием такси.

"Ъ-Казань"