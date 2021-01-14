Пермские врачи и руководители чаще других готовы переехать в другие города ради работы

Пермские врачи и руководители чаще других специалистов готовы покинуть свой город ради новой работы — таких в краевом центре 57 и 56% соответственно. Согласно новому исследованию рекрутингового сервиса SuperJob, среди наиболее желаемых городов для переезда фигурируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. К примеру, у пермских прорабов (53%) и квалифицированных рабочих (52%), готовых к переезду, в приоритете Санкт-Петербург, Иркутск и Уфа. У рабочих — Екатеринбург, Красноярск и Санкт-Петербург. Реже всего рассматривают возможность релокации из Перми бизнес-аналитики (19%): в их топ-3 городов, желательных для переезда, входят Москва, Северная столица и Екатеринбург.

Сервис по поиску работы SuperJob изучил готовность сменить место жительства ради новой работы среди представителей 15 популярных профессиональных групп, проживающих в городах-миллионниках. В целом среди крупнейших городов России больше всего специалистов, согласных на переезд ради новой работы, в Омске, Челябинске и Красноярске. Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. Отметку о готовности к релокации в резюме чаще других оставляют врачи, руководители и программисты.

Жители Санкт-Петербурга, готовые сменить место жительства, чаще всего указывают желаемым городом для переезда Москву. Самым популярным городом для релокации среди специалистов из Москвы стал Санкт-Петербург. Своеобразный антирекорд поставил Омск: максимальный процент согласных на релокацию зафиксирован в 6 из 15 профессиональных групп — это врачи, прорабы, руководители, экономисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Среди специалистов, живущих в Екатеринбурге, самую высокую готовность к переезду продемонстрировали врачи (61%). Они чаще всего стремятся переехать в Москву, Санкт-Петербург или Севастополь.