Краевое минприроды обязали вернуть в казну участки, переданные ООО «Телец-Агро»

Пермское УФАС заподозрило краевое минприроды в нарушении закона о конкуренции. По мнению ведомства, чиновники создали преимущественные условия ООО «Телец-Агро» (входит в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина), передав в аренду лесные участки в Кунгурском районе без проведения торгов. УФАС требует вернуть участки в казну.

Как установило УФАС, в 2006 году Агентство по природопользованию Пермского края (в настоящее время Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края) заключило с ФГУП «Агрокомплекс „Кунгурский“» (в настоящее время ООО «Телец-Агро») договор аренды лесного участка площадью 3,07 тыс. га, расположенного в Кунгурском районе, на пятилетний срок. В 2011 году стороны вновь заключили договор аренды на тот же лесной участок сроком на десять лет, не приняв во внимание действующую в тот момент редакцию ст. 71 Лесного кодекса РФ, которая предписывает заключение такого договора только по результатам конкурентной процедуры в форме аукциона.

«Передача хозяйствующим субъектам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения конкурентных процедур является нарушением действующего законодательства и приводит или может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Поэтому в действиях краевого минприроды имеются признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции, в связи с чем министерству выдано предупреждение о необходимости устранить выявленные нарушения антимонопольного законодательства»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

УФАС обязал краевое минприроды вернуть в казну из пользования ООО «Телец-Агро» лесные участки в срок до 25 февраля.