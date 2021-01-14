В Югре коронавирус подтвердился у 218 человек

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 218 человек, сообщил региональный оперштаб. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 44 144 человека. Из них 40 423 уже выздоровели, 598 пациентов скончались — два летальных случаев зафиксированы накануне.

Всего вирус подтвердилась у жителей 22 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 подтвердился у 37 человек. В Нижневартовске заболели 23 человека, в Ханты-Мансийске — 21, Нефтеюганске — 17.

На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у девяти человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 89 пациентов оценивается как тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 8 005 человек, сняты с наблюдения – 167 661.