Агрохолдинг «Кубанская индейка» продали за 6,2 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Птицеводческий агрохолдинг “Кубанская индейка”» реализован на публичных торгах за 6,2 млн руб. Покупателем стал Вячеслав Григорян, директор ростовской строительной компании «А-Строй» (банкрот) и краснодарского ООО «Соверс». Сообщение о результатах торгов опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Начальная цена лота составляла те же 6,2 млн руб.

В состав единого лота входят 19 нежилых зданий (откормочники) площадью около 1,3 тыс. кв. м каждое, а также земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости и сельскохозяйственного товаропроизводства (площадь: 124,8 тыс. кв. м) вдоль дороги Усть-Лабинский - Лабинск-Упорная в 1400 м от границы города Лабинска. Также в состав лота входят: асфальтобетонное покрытие, дизбарьер, ограждение комплекса, резервуар для воды, шесть силосных траншей, выгульная площадка, лагуны, канализационные сети, площадка кормоцеха и электролиния.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицеводческий агрохолдинг “Кубанская индейка”» зарегистрировано в 2008 году в поселке Мирный Лабинского района Кубани. Уставный капитал общества 20 тыс. руб. Основной профиль – производство мяса в охлажденном виде. Владелец 100% доли в уставном капитале - Ерванд Кобалян, владеющий также находящимся в состоянии ликвидации животноводческим комплексом «Возрождение». Последнюю выручку «Кубанская индейка» показывала в 2016 году (250 тыс. руб.), убыток за 2019 год – 52 тыс. руб., кредиторская задолженность за 2019 год - 10,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко